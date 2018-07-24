Екатеринбург сэкономил 5 миллионов рублей, отменив прямые выборы мэра

Избирком Екатеринбурга, скорее всего, откажется от организации видеонаблюдения в день выборов 9 сентября, когда жители будут избирать новый состав городской думы. Как объяснил глава комиссии Илья Захаров, установка камер на избирательных участках потребует дополнительных затрат из муниципального бюджета.

«Видеонаблюдение – это лишняя трата денег. Мы посчитаем, сколько это будет стоить. Уверяю, что не меньше 10 миллионов рублей – из бюджета города. Лучше сэкономить эти деньги для города. В Екатеринбурге довольно либеральные избиратели, у нас и без видеонаблюдения будет достаточно контролеров», – прокомментировал Захаров.

В качестве «наследия» президентских выборов для Екатеринбурга могут остаться только рамки металлоискателей, которые закупались специально для федеральной кампании. Как отметил руководитель избиркома, сейчас как раз обсуждается вопрос их использования на муниципальных выборах. Всего в Екатеринбурге действует 573 избирательных участка, из них 21 будут временными (аэропорт, вокзалы, больницы, СИЗО).

По словам Ильи Захарова, общая стоимость избирательной кампании в гордуму Екатеринбурга составляет 125 миллионов рублей. Изначально в бюджете была заложена сумма 130 миллионов рублей, но в ней учитывалось и проведение прямых выборов главы Екатеринбурга, которые были отменены весной этого года. При этом глава комиссии подчеркнул, что это не означает, что выборы мэра обошлись бы в 5 миллионов рублей. Общая стоимость выборов складывается из многих составляющих, например, оплаты труда членов участковых комиссий. И, по сути, выборы мэра и выборы депутатов гордумы стоят примерно одинаково. «5 миллионов удержали еще и потому, что мы закладывали расходы с учетом увеличения одномандатных округов – тогда выборы были бы дороже. Но в итоге была оставлена прежняя смешанная система», – пояснил Илья Захаров.

Напомним, что аргумент о затратности выборов мэра постоянно звучал при обсуждении закона, отменяющего прямые выборы. Поскольку выборы мэра все равно были бы совмещены с выборами в ЕГД и проводили бы их те же люди за ту же зарплату, то экономия, которую пропагандировали сторонники отмены, выглядит сомнительной.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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