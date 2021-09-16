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Четверг, 16 сентября 2021, 15:59 мск

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В свердловском ЦОНе представили мультимедиаэкран, показывающий сразу 48 участков (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургском Дворце молодежи открылся Центр общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной думы, заксобрания и органов МСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мультимедиаэкран, установленный в холле, может показывать до 48 избирательных участков одновременно. Видеостена доступна для всех посетителей ЦОН по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Чтобы посмотреть, что происходит на конкретном участке, нужно получить доступ к АРМ (автоматическому рабочему месту). Для этого надо зарегистрироваться на интернет-портале ЦОН заранее, выбирая свободные временные интервалы. Добавим, что сейчас доступны только ночные часы.

ЦОН будет работать круглосуточно все три дня выборов, в нем постоянно будут находиться наблюдатели, политологи, оборудованы места для СМИ с вай-фаем. Днем в центре будут проходить брифинги его сопредседателей.

Сопредседателями ЦОН являются уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы в Госдуму

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