В свердловском ЦОНе представили мультимедиаэкран, показывающий сразу 48 участков (ФОТО)

Сегодня в екатеринбургском Дворце молодежи открылся Центр общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной думы, заксобрания и органов МСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мультимедиаэкран, установленный в холле, может показывать до 48 избирательных участков одновременно. Видеостена доступна для всех посетителей ЦОН по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Чтобы посмотреть, что происходит на конкретном участке, нужно получить доступ к АРМ (автоматическому рабочему месту). Для этого надо зарегистрироваться на интернет-портале ЦОН заранее, выбирая свободные временные интервалы. Добавим, что сейчас доступны только ночные часы.

ЦОН будет работать круглосуточно все три дня выборов, в нем постоянно будут находиться наблюдатели, политологи, оборудованы места для СМИ с вай-фаем. Днем в центре будут проходить брифинги его сопредседателей.

Сопредседателями ЦОН являются уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.09.21

Цирк на районе, QR-хит Булановой и огурчики депутата: финальный обзор предвыборного креатива-2021 (ФОТО). / Google, Facebook и Twitter грозят оборотные штрафы за запрещенный контент. / «Не знаю, за кого голосовать, не нравится никто»: предвыборная инструкция для неопределившихся. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»