В России начались выборы

В информационном центре ЦИК РФ дали старт голосованию на выборах, проходящих в этом году, в том числе и на выборах депутатов Государственной думы. Избирательные участки открылись в ряде регионов Дальнего Востока в 23:00 по московскому времени.

Первыми в России открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке.

В Камчатском крае жители отдают голоса за депутатов федерального и краевого парламентов. Кроме того, в регионе стартовали 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. По состоянию на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрировано 230 080 избирателей, из них 129 694 – в Петропавловске-Камчатском.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, открывая голосование, сказала: «Мы действительно очень волнуемся, потому что мы впервые запускаем такое масштабное дистанционное электронное голосование, новую систему видеонаблюдения. Надеюсь, что никто нас не подведёт, и всё будет так, как мы задумали».

В момент старта голосования в информационном центре ЦИК прозвучал гимн России.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 16.09.21

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