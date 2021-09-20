Самые большие чаевые в России получают не официанты

Самые щедрые чаевые россияне оставляют мастерам салонов красоты. Об этом говорится в исследовании сервиса безналичных чаевых CloudPayments.

Размер чаевых у мастеров постоянно растет, в июле – августе средняя сумма вознаграждения выросла на 24%, а затем еще на 6% и составила 434 рубля, передает ТАСС. Далее идут сотрудники ресторанов – 263 рубля, такси – 205 рублей, доставки – 98 рублей.

Примечательно, что размер поощрения в последнее время рос во всех категориях, кроме официантов и барменов. Эксперты это связывают с тем, что ресторанная отрасль пострадала из-за коронавирусных ограничений.

Кроме того, все чаще россияне предпочитают благодарить деньгами в интернете, в частности, речь идет о донатах в пользу музыкантов и других артистов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.09.21

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