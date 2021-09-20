Россиянам запретили держать на дачах кур

Российским дачникам запретили разводить мелкую сельхозживность на садовых участках. За нарушение гражданам грозит крупный штраф.
Жительница Волгограда была оштрафована областной инспекцией по использованию и охране земель за то, что разводила кур на садовом участке. Женщина подала в суд, но доказать свою правоту не смогла, пишет «Российская газета».
Верховный суд подтвердил, что садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) для выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Также на нем может возводить дачные дома, гаражи и хозяйственные постройки.
При этом животных можно держать только в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству. В противном случае владельцу курятника грозит штраф в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 20.09.21
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