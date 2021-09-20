В Кемерово учительница потребовала от родителей учеников отчет об участии в выборах

Учительница школы №5 в Кемерово потребовала от родителей своих учеников отчитаться, планируют ли они идти на выборы. Опрос быстро растиражировали в соцсетях, и теперь классный руководитель получит замечание.

Кемеровчане опубликовали в паблике «Инцидент Кузбасс» скриншот сообщения в родительском чате. Классный руководитель попросила всех срочно открыть планы на дни голосования. Граждане заподозрили, что информацию используют для вбросов бюллетеней. Некоторые решили, что это фейк.

Оказалось, что учительница была членом избирательной комиссии и по собственной инициативе решила простимулировать горожан сходить на выборы.

«Работала на адресах, выдавая бюллетени и увидела, что родители учеников ее класса не проголосовали. Никакого отчета от классного руководителя никто не требовал», – пояснили в администрации Кемерово.

Учительница уже написала объяснительную, ей намерены вынести замечание.

Кемерово, Наталья Рязанова

Кемерово. Другие новости 20.09.21

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