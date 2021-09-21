В России активизировались мошенники, похищающие чужие телефонные номера

В России в два раза участились кражи телефонных номеров. Об этом сообщили специалисты по информационной безопасности.

Если в первом полугодии 2020 года в России фиксировалось порядка 500 краж телефонных номеров в месяц, то в первой половине 2021 количество подобных преступлений увеличилось до 1000 инцидентов ежемесячно, рассказал «Известиям» аналитик компании-разработчика программного обеспечения для информационной безопасности ESET Станислав Жураковский.

Злоумышленники получают в салонах сотовой связи SIM-карты третьих лиц, предъявляя поддельные доверенности. По словам экспертов, сделать фальшивую доверенность несложно и недорого – достаточно купить за 300 рублей копию паспорта жертвы на черном рынке.

Аферисты могут получить доступ к мессенджерам, социальным сетям, электронной почте, мобильному банку. В результате «угнанный» номер даст мошеннику возможность воспользоваться мобильным банком абонента и вывести средства с его счета.

Получив чужую SIM-карту, злоумышленник может перезвонить в кредитную организацию и попросить обнулить пароль от приложения для смартфона. При наличии паспортных данных для него это не составит труда – в этом случае доступ к средствам законного владельца банковской карты будет открыт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.09.21

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