ЕСПЧ возложил на Россию вину за отравление Литвиненко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал власти России ответственными за отравление экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании. Это следует из постановления ЕСПЧ, опубликованного во вторник, 21 сентября. Суд предписал российской стороне выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тыс. евро компенсации в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тыс. евро в качестве компенсации судебных издержек.

Суд счел, что «существует веская презумпция», что виновные в отравлении Литвиненко, установленные британским расследованием, «действовали как агенты российского государства».

ЕСПЧ заявил, что Москва не представила «удовлетворительного и убедительного альтернативного объяснения убийства бывшего сотрудника спецслужб РФ, «и не опровергла выводы британского следствия». В решении суда также говорится, что российские власти «не провели эффективного внутреннего расследования», которое позволило бы установить личности виновных и отправить их под суд.

Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов, в свою очередь, выразил «особое мнение», не согласившись с выводами большинства судей о причастности России к смерти Литвиненко. Он заявил, что что британское расследование «вызывает обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению в том, действовали ли они как агенты государства». На это, по словам судьи, указывают обнаруженные им «недостатки в анализе, проведенном британским следствием и судом».

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко бежал из России с семьей в Соединенное Королевство в 2000 году после возбуждения против него нескольких уголовных дел. В 2001 году ему было предоставлено политическое убежище.

В ноябре 2006 года Литвиненко скончался в Лондоне после отравления полонием-210. Британское следствие пришло к выводу, что к его убийству причастны россияне Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой, которые встречались с Литвиненко за несколько недель до смерти. МИД России раскритиковал выводы расследования, назвав его непрозрачным, и выразил сожаление по поводу политизации чисто уголовного дела, напоминает «Интерфакс». В Генпрокуратуре РФ сочли обвинения в отношении Лугового и Ковтуна сфабрикованными.

Страсбург, Наталья Петрова

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