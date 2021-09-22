Жителям Иркутска не советуют ходить в лес из-за диких медведей

Иркутская полиция предупредила об участившихся выходах медведей к людям. Жителям рекомендуют отказаться от прогулок в лесу.

«Стражи порядка предупреждают о соблюдении мер предосторожности, а также призывают граждан проявить бдительность и благоразумие, и, по возможности, ограничить прогулки в лесном массиве по Байкальскому тракту и других пограничных с лесным массивом территориях», – сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Накануне жители Иркутского района видели следы медведя в районе села Мамоны.

Тех, кто увидит косолапых в жилых районах, просят обращаться в полицию. Сотрудники МВД усиливают меры безопасности и готовы выезжать незамедлительно.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 22.09.21

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