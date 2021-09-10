В Сибири полицейские отстреливались от медведя, забирая тело убитого им грибника

В Кемеровской области медведь напал на грибника. Обнаружившим тело мужчины полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы отпугнуть зверя.

Житель Мариинского района ушел за грибами накануне. Вечером он не вернулся домой, поэтому его сожительница обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники МЧС и полиции обнаружили в лесу тело пропавшего с травмами, причиненными диким зверем, предположительно медведем.

«Необходимо отметить, что во время осмотра места происшествия сотрудниками полиции неоднократно применялось табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка.

Кемерово, Зоя Осколкова

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