Больше половины россиян сталкивались с мошенниками при устройстве на работу

Самый главный страх россиян при трудоустройстве – перспектива столкнуться с мошенниками. Больше половины граждан при смене работы пересекались со злоумышленниками. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией ESET.

77% россиян боятся столкнуться с мошенниками и не получить оплату за свой труд, передает «Лента.ру». В пятерку самых распространенных опасений попали также страхи быть втянутым в незаконную деятельность, получить меньшую оплату, чем было обещано, потерять контроль над сохранностью персональных данных и перспектива стать участником финансовой пирамиды.

53% россиян сталкивались с мошенниками при трудоустройстве или во время поиска работы. Преступники применяли схемы, в которых представлялись жертве самим будущим работодателем или представителем рекрутингового агентства.

45% из тех, кто попался на уловки аферистов, потеряли от 1 тысячи до 10 тысяч рублей. Каждый пятый понес ущерб в размере от 10 до 50 тысяч рублей. 3% пострадавших расстались с суммами, превышающими 100 тысяч рублей.

«Злоумышленники целенаправленно ищут в социальных сетях тех, кто делится статусами о потере или поиске работы, – прокомментировал директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев. – И такая тактика работает – обеспокоенные своей ситуацией люди готовы платить незнакомцам, обещающим беспроблемное трудоустройство. Причем жертвами афер становятся как низкоквалифицированные работники, так и претенденты на руководящие позиции».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.09.21

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