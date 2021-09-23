Власти ряда областей отправили школьников на дистант

С 22 сентября в оренбургских школах остались только ученики младших классов и выпускники. Остальных школьников на ближайшие две недели перевели на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

В Башкирии на дистант ушли 23,5 тыс. учеников средних классов. В Саратовской области дистанционно учиться будут школьники Балаковского района. Карантинные меры усилены в 118 школах Якутии, ученики которых будут заниматься из дома, и 25 классах в Абакане (Республика Хакасия), пишут «Известия».

На 21 сентября власти Челябинской области закрыли на карантин 15 школ в Озерске, Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Чебаркульском, Троицком, Уйском районах. Ученики еще 480 классов в 140 школах переведены на дистант. В Екатеринбурге школьники 111 классов занимаются из дома, в Тюменской области – восьми классов.

Как сообщал «Новый День», заболеваемость Covid-19 растет в 36 регионах России из 85. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала рост сезонным, но отметила его высокие темпы. По ее словам, заболеваемость в регионах напрямую зависит от числа граждан, отказавшихся от вакцинации.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.09.21

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