Мужчина тратил деньги на алименты в секс-шопе

Любопытное дело о невыплате алиментов пришлось рассматривать ирландскому суду во главе с популярным в стране судьей Мэри Ларкин. Неназванный мужчина сорока лет не платил предписанные ему 40 евро в неделю на алименты – он заяви, что живет на пособия и платить ему просто нечем. Но, как выяснилось, это не мешало ему тратить деньги в магазине эротических товаров.

Предписанные 40 евро мужчина должен заплатить матери своего сына, который в настоящее время ходит в начальную школу. Однако отец на содержание ребенка ничего не давал, утверждая, что живет на 203 евро в неделю.

Судья, уверениям подсудимого не поверил: «Я не верю ни единому твоему слову. Вы делаете из нас дураков. Если у вас действительно есть проблемы с деньгами, вы не потратите 400 евро на эротические товары в течение нескольких месяцев».

«У меня тоже есть личная жизнь, но это была ошибка», – признался мужчина. Судья заявил, что мужчина смог заработать достаточно денег, чтобы построить два дома, и что это совсем не плохо. Кроме того, он скрывал от бывшей партнерши тот факт, что у него был ребенок от предыдущих отношений.

В конце концов, мужчина покинул суд с решением выплатить причитающуюся ему сумму до 7 октября, кроме того, алименты были увеличены до 80 евро в неделю, сообщает газета The Sun.

Дублин, Елена Васильева

Дублин. Другие новости 24.09.21

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