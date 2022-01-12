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Среда, 12 января 2022, 09:45 мск

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Житель Подмосковья ограбил секс-шоп

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области,mvdmedia.ru

В Московской области уроженец Оренбурга, вооруженный ножом, ограбил магазин интимных товаров. Злоумышленника задержали.

Ограбление произошло в городе Воскресенск, сообщает «МВД Медиа». В секс-шоп зашел мужчина и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать все деньги. Женщина оказала сопротивление, но преступник успел похитить наличность из кассы.

«Изучив запись камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. В ходе осмотра прилегающей к месту происшествия территории были найдены и изъяты шапка, маска и перочинный нож, используемые им при совершении преступления», – рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемого арестовали.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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