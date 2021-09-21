Приезжий украл манекен из секс-шопа на юге Москвы

В Москве приезжий похитил манекен из секс-шопа. Подозреваемый в грабеже задержан.

Инцидент произошел в Нагорном районе на юге столицы. В дежурную часть полиции обратился сотрудник магазина для взрослых, который сообщил, что посетитель зашел в торговый зал, схватил манекен в нижнем белье, после чего скрылся. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний приезжий. Похищенный манекен изъят.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Полиция проверяет фигуранта на причастность к аналогичным преступлениями.

Подозреваемый в ходе допроса рассказал, что «шел с приятелем пьяным и вынес из секс-шопа манекен». На вопрос сотрудника полиции, что толкнуло его на преступление, он ответил: «Ничего, просто зашли посмеяться». Видео с допросом опубликовано на сайте полицейского главка столицы.

Москва, Наталья Петрова

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