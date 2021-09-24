В России ужесточат контроль за производством питьевой воды

В России собираются запустить аналог единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), чтобы контролировать производство природной воды от скважины до магазинных полок. Предполагается, что это поможет в борьбе с фальсификатом.

В настоящее время ЕГАИС используется только для контроля за алкогольной продукцией. Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) намерены разработать подобную систему для питьевой воды, передает РБК.

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новая система позволит контролировать производство и логистику воды абсолютно на всех этапах. Он отметил, что покупатели смогут узнать о происхождении продукции в каждой бутылке, что сейчас не представляется возможным.

Производителей в обязательном порядке обяжут указывать, из какой скважины и по каким документам была получена природная вода. Например, если объемы произведенной воды будут превышать объемы добычи, то это может обернуться для предприятия серьезными проверками.

О проблеме фальсификации упакованной воды власти говорят уже несколько лет. По данным Федеральной налоговой службы, объем теневого рынка воды в России оценивается в 30%. При полном обелении рынка годовая выручка легальных производителей может увеличиться на 22 млрд рублей, прибыль – более чем на 4 млрд, а налоговые поступления возрастут на 2 млрд рублей в год.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.09.21

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