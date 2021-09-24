Миллиардер и владелец «Краснодара» Галицкий рассказал о своей болезни

Президент футбольного клуба «Краснодар», основатель «Магнита» миллиардер Сергей Галицкий сообщил о своей болезни, которая мешает ему посещать матчи собственной команды. Бизнесмен не раскрыл, чем болеет, но рассказал, что изменит систему управления клубом, чтобы он не зависел от одного человека – его самого.

«Я пропустил уже три игры. Здесь не секрет для краснодарцев: я болею и у меня, к сожалению, такой период в жизни, что не могу посещать домашние матчи в большом количестве… Но это жизнь – ты не всегда являешься хозяином своей судьбы», – признался Галицкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Бизнесмен не стал раскрывать детали, отметив, что это очень личные вопросы. Рассказать о болезни Галицкий решился из-за того, что он – общественная фигура. «Не хотел бы об этом говорить, но болельщики вправе понимать, что происходит. И должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться», – подчеркнул бизнесмен.

От оперативного управления клубом Галицкий пока не отошел, но, по его словам, были моменты, когда он мало управлял командой. Бизнесмен в связи с этим сообщил, что сейчас работает над изменением структуры клуба, чтобы снизить его зависимость от одного человека. «Он (клуб – прим. ред.) не должен зависеть от одного человека. Надо, чтобы бюджетом в $50-70 млн могли управлять без меня, и чтобы школа могла финансироваться без меня. Думаю, к марту или апрелю мы закончим эти процессы», – пояснил президент ФК «Краснодар».

ФК «Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, и с тех пор он является президентом клуба. До февраля 2018 года Галицкий возглавлял созданную им в 1994 году торговую сеть «Магнит». Он покинул компанию, продав почти все ее акции банку ВТБ за $2,44 млрд долларов.

Москва, Наталья Петрова

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