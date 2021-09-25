Все школы Якутска ушли на дистанционное обучение

Все школы Якутска и организации дополнительного образования с 25 сентября по 8 октября переведены на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Решение об этом было принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города, сообщается на сайте городской администрации.

По информации республиканского управления Роспотребнадзора, за неделю в Якутске зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог превышен в 2,6 раза, что выше показателя предыдущей недели в 12,8 раз.

Ранее сообщалось, что с 27 сентября на две недели на дистанционку переходят все школы и учреждения дополнительного образования Саратова в связи с превышением эпидпорога заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусом.

Якутск, Наталья Петрова

Якутск. Другие новости 25.09.21

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