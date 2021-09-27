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Понедельник, 27 сентября 2021, 11:10 мск

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Две трети россиян не придерживаются здорового образа жизни

Большинство россиян не придерживаются правил, чтобы их образ жизни можно было назвать здоровым. Некоторые не готовы отказаться от алкоголя и сигарет, другие считают, что соблюдать принципы ЗОЖ слишком дорого.

Лишь треть респондентов соблюдают правила здорового образа жизни, говорится в исследовании СК «Росгосстрах Жизнь» и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». При этом женщины придерживаются ЗОЖ чаще мужчин (39,5% женщин против 27% мужчин).

«Половина опрошенных также считают свое питание неправильным, 45% оценивают его положительно, а 5% затрудняются ответить. В жизни большинства участников опроса (62%) присутствует спорт, но регулярно им занимается лишь 16%», – сообщается в результатах исследования.

Чаще всего (23,5%) среди причин, которые не позволяют вести здоровый образ жизни, назывались нехватка времени на спорт и контроль питания. Каждый пятый (19,7%) ответил, что ему «и без ЗОЖ хорошо». 13% не хотят отказываться от потребления алкоголя и сигарет. 12% считают, что ЗОЖ обходится слишком дорого.

В рейтинге регионов по здоровому образу жизни пятый год подряд лидируют южные территории России, передает РИА «Новости». По итогам 2020-го три первых строчки занимают Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты – у Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.

Москва, Зоя Осколкова

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