Почти половина россиян убегают от реальности в соцсетях

Жители России в среднем проводят в социальных сетях около трех часов в день. Треть из них следят за жизнью популярных блогеров и почти половина таким образом убегают от реальности. Об этом говорится в опросе «Лаборатории Касперского».

Среди вариантов ответов, чем они занимаются в соцсетях, 38% опрошенных заявили, что используют эти сервисы по работе, 45% – убегают от реальности, 30% – следят за страницами блогеров, пишет «Газета.Ru».

Каждый десятый признался, что чувствует тревогу, если не может узнать новости и жизни инфлюенсеров. Четверть россиян отправляли личные сообщения блогерам и надеялись завести с ними дружбу.

«Несмотря на то, что социальные сети сегодня во многом оказывают позитивное влияние на общество – этого мнения придерживаются более половины опрошенных – к сожалению, такие платформы нередко используются для мошенничества, распространения фейковых новостей и дипфейков, – прокомментировала глава исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова. – Зачастую злоумышленники действуют от лица популярных блогеров, ко мнению которых прислушиваются очень многие. Вот почему важно сохранять критическое мышление и внимательно относиться к информации, поступающей из интернета».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.10.21

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