Глава Гидрометцентра рассказал, чего ждать от грядущей зимы

В большинстве регионов России предстоящей зимой ожидается температура воздуха около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что это вероятностный прогноз. «Мы его будем все время корректировать», – сказал он на пресс-конференции.

Метеоролог отметил, что температурный фон теплее обычного ожидается в северных регионах, а в остальных – около нормы. Вильфанд при этом указал, что зарубежные метеорологи прогнозируют более теплую зиму, чем Гидрометцентр.

Специалист также высказался по поводу прогнозов о том, что зима будет очень снежной или очень холодной. По его словам, такие прогнозы не могут вызывать доверия, поскольку они безграмотны с точки зрения науки. Как отметил синоптик, сейчас невозможно сказать, в какой объеме будет снег этой зимой.

Вильфанд также коснулся вопроса о смене летней резины на зимнюю. По его словам, для центра Европейской части России этот вопрос станет актуальным в конце ноября, когда температура будет устойчиво ниже +5 градусов, особенно ниже 0 градусов. В октябре температура будет выше этих отметок, поэтому менять резину не нужно, заключил специалист.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.10.21

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