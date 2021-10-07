Большинство россиян не любят свой день рождения

Три четверти жителей России не любят праздновать день своего рождения. При этом большинство продолжают отмечать «нелюбимый праздник», в основном проводя его в кругу близких и друзей, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Rambler&Co, в котором приняли участие 1,1 млн человек.

73% россиян свой день рождения не любят. 63% празднуют его дома, приглашая членов семьи и родственников. «Каждый пятый (20%) приглашает гостей в ресторан, бар или арендует для проведения вечеринки специальные помещения, 13% выезжают за город, 4% отправляются в другую страну», – заявили авторы исследования.

Лишь 3% предпочитают провести этот день в одиночестве, 6% приглашают тех, кто их поздравил, 27% респондентов празднуют с друзьями.

69% опрошенных заявили, что тратят на празднование менее 20 тысяч рублей, 19% – от 20 до 40 тысяч рублей, 5% укладываются в сумму от 40 до 60 тысяч, 2% – до 80 тысяч рублей. Бюджет превышает 80 тысяч рублей у 5%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.10.21

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