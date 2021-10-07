Россиянам лучше всего работается зимой по вторникам

Жители России оценили свою продуктивность и пришли к выводу, что самый лучший для работы день недели – вторник, а сезон – зима. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Специалисты портала опросили 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. 22% респондентов признались, что наиболее эффективно работают зимой. Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% опрошенных. Лишь для 13% россиян теплые летние дни способствуют работе. Более трети (35%) респондентов не смогли определиться с тем, когда им лучше работается.

Высокую продуктивность зимой показывают работники в возрасте от 35 до 44 лет и с доходом свыше 80 тысяч рублей (по 25%). Весной прилив энергии чувствуют женщины (16%), а летом – мужчины (15%). В летний сезон эффективнее работают представители молодежи до 24 лет, чем россияне старше 45-ти (15% против 9%).

Наиболее продуктивный для россиян день – вторник, его назвали 21% респондентов. По их словам, к этому времени рабочий настрой полностью восстанавливается после выходных, а усталость от будней еще не накопилась. Наименьшую продуктивность жители РФ показывают по четвергам и пятницам – 9% и 8% соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.10.21

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