Треть россиян не обращаются за льготами, потому что не знают об их существовании

Больше половины россиян не обращаются за мерами социальной поддержки, предусмотренными законами. Часть из них попросту не знают, что им положены какие-либо льготы и вычеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Росгосстрах».
В исследовании приняли участие 1503 респондента из всех федеральных округов, передает РБК. 57% опрошенных заявили, что не пользуются льготами. Каждый пятый (24%) сообщил, что не пытается оформить выплаты, так как не считает это необходимым. 22% респондентов говорят, что стараются получить поддержку каждый раз, когда узнают о такой возможности.
Больше всего тех, кто не пользуется никакими видами мер поддержки, среди жителей Санкт-Петербурга (64%), Дальнего Востока (61%) и Приволжья (61%).
Каждый третий (33%) сообщил, что не обращается за льготами, потому что не догадывается об их существовании. Чаще всего о мерах господдержки не знают жители Южного федерального округа (39%), Приволжья (37%) и Дальнего Востока (37,5%).
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 07.10.21
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