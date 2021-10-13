Песков признал доступ силовиков к данным россиян на портале госуслуг

Все персональные данные россиян, содержащиеся на портале госуслуг открыты для сотрудников силовых ведомств. Доступ есть как к текстовой информации, так и к фотографиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все данные, которые содержатся на Госуслугах, и так прозрачны и доступны по закону для силовых структур. Там есть и фотографии, и так далее. Здесь на самом деле ничего такого в этом нет», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Ранее бурные обсуждения вызвала новость, что правительство Москвы готово доработать портал mos.ru, чтобы фотографии пользователей госуслуг передавались в систему распознавания лиц, доступную МВД. В столичной мэрии напомнили, что личный кабинет не предусматривает загрузку фотографий. А снимки, загруженные москвичами для удобства пользования портала, автоматически сохраняются в системе Единого центра хранения данных.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.10.21

Чума свиней подстегнет цены на мясо – на Урале подозревают заговор против частных хозяйств. / Торфяник на юге Екатеринбурга горит пятый день. / В Курганской области названы худшие управляющие компании. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»