Мошенницы обманывают россиян через свидания

В России выявили новую схему обмана через приглашение на свидание. Об этом сообщает специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB.

Аферисты действуют через популярные приложения для знакомств Tinder, Badoo или социальные сети. Они переписываются с молодым человеком и приглашают на свидание. Встретиться предлагают в театре, кино, на концерте или стендап-шоу.

Затем девушка присылает QR-код, чтобы молодой человек мог купить место рядом с ней. Жертва оплачивает билет, а мошенница перестает выходить на связь. Позже выясняется, что ссылка вела на фейковый сайт развлекательного заведения.

Первые случаи Fake Date были выявлены еще в 2018 году, массовым такой способ обмана стал в 2021-м. В этом году самым популярным «местом для свидания» оказались театры и стендап-шоу (60%). Также пользователей заманивали приглашениями в фейковые рестораны, СПА и кальянные (35%).

«Работая по схеме Fake Date, мошенники, как правило, предварительно пытаются узнать интересы своего собеседника, составить его психологически портрет, и исходя из этого предлагают ту или иную «наживку», в том числе, исходя из платежеспособности «жертвы». Например, стоимость «билетов» в театр от 2500 рублей в партере до 5500 рублей в VIP-ложу куда более демократичные, чем билеты в «антикино», которые обойдутся в 4900 – 6900 рублей», – пояснил заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев. По его словам, жертве иногда приходилось платить трижды: за свой билет, за билет для «подружки» и при попытке оформления возврата.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.10.21

ГИБДД разрешила движение по уральской трассе, которую закрывали из-за смога. / Завтра стартует перепись населения: из тех, кто будет ходить по квартирам, привито 69%. / Рестораторы предупредили о развитии теневого бизнеса из-за QR-кодов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»