В России создадут места в яслях еще для 77 тысяч малышей

В ближайшие три года в России появятся еще 77 тыс. мест в детских яслях. Правительство намерено на 100% удовлетворить потребность россиян в детских садах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Евразийском женском форуме.

«Для совмещения женщинами профессиональных и семейных обязанностей решается задача по обеспечению 100% дошкольного образования. Планируется в 2021-2023 годах создать более 77 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет», – цитирует Голикову ТАСС.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, в котором обязал правительство до конца 2023 года полностью решить проблему дошкольного образования. До этого срока все дети до трех лет должны быть обеспечены местами в детских садах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.10.21

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