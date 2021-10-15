В России средний возраст рождения первого ребенка сдвинулся до 28 лет

Средний возраст рождения ребенка у женщины в России составляет 28 лет. Об этом рассказала заместитель министра труда Елена Мухтиярова.

По ее словам, молодые женщины ориентированы на рождение детей, но возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. «Средний возраст рождения ребенка у женщины – 28 лет. При этом хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру», – сказала Мухтиярова на сессии Евразийского женского форума.

Уровень занятости женщин в России высокий, они составляют 49% в структуре занятых. По данным Росстата, удовлетворенность рабочими обязанностями, условиями труда и режимом работы у женщин выше, чем у мужчин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с рождаемостью в России неоднозначна, так как сейчас в репродуктивный возраст вступило поколение 90-х годов, когда рождаемость была ниже, чем во время Великой Отечественной войны. Согласно прогнозу, который озвучила Голикова, к 2030 году возраст рождения первого ребенка сдвинется к 30 годам.

Москва, Зоя Осколкова

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