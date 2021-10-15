В России запретят работать пилотами причастным к экстремистской деятельности

В России запретят работать пилотами и бортпроводниками тем, кто причастен к экстремизму. Такое решение приняла правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В Воздушный кодекс добавятся положения, согласно которым будет запрещено принимать на должности авиационного персонала граждан, включенных в перечень лиц, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«Данный перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Основанием для включения человека в данный список является в первую очередь привлечение к уголовной ответственности по статьям УК, наказывающим за террористические или экстремистские преступления», – цитирует Груздева «Интерфакс».

В список, как правило, попадают осужденные за публичное оправдание терроризма или его пропаганду, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также совершившие действия, направленные на нарушение территориальной целостности России.

Юрист уточнил, что те, кто постит в соцсетях нарушающие закон публикации, могут закрыть себе карьеру в авиакомпании. Инициатива направлена на реализацию требований стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в части обеспечения защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, пояснил Груздев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.10.21

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