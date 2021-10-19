В России резко выросла средняя цена ПЦР-теста на Covid-19

Стоимость одного ПЦР-теста на выявление коронавируса в России за год подорожала на 27%. Средний чек составил 2226 рублей. Жители России этой осенью сделали ПЦР-тестов на Covid-19 в 9 раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на результаты исследования «Платформы ОФД».

По данным аналитиков, количество платных ПЦР-тестов, сданных в российских лабораториях и клиниках, с 1 сентября по 15 октября увеличилось на 807% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Москве ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию подорожали на 25%. Средний чек на эту услугу в столице вырос до 2431 рубля, а объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) за год увеличился на 920%.

Повышенный спрос на тестирование, зафиксированный этим летом, авторы исследования связывают с вылетом граждан на отдых за границу и требованиями при заселении в отелях и гостиницах, когда отрицательный ПЦР-тест служит доказательством отсутствия Covid-19.

В то же время число тестов на антитела к коронавирусу в частных клиниках снизилось на 20%, а стоимость такого обследования подешевела на 11% – до 1090 рублей.

Интерес к анализам на наличие антител к ковиду снизился, так как в большинстве случаев в качестве актуальности ковид-статуса принимается лишь сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, объяснили аналитики.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.10.21

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