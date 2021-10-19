Наводнение не помеха: в Индии молодожены приплыли на бракосочетание в котле для приготовления пищи

Пара из индийского штата Керала, который в настоящее время страдает от наводнения, была настолько полна решимости пожениться, что отправилась в храм на церемонию по затопленным улицам в огромном котле для приготовления пищи, пишет BBC.

В последние дни ливни вызвали наводнения и оползни на юге Индии. Об этом ранее писал «Новый День». Вода смела мосты и дороги во многих местах. Несколько городов и деревень остались отрезанными от остального мира. По данным агентства AP, непогода унесла жизни трех десятков человек.

Однако парамедики Акаш и Ашварджа из села Талавади не захотели отменять свадьбу, несмотря на стихийное бедствие. Агентство PTI сообщило, что они не знали, когда снова смогут взять отпуск и оформить брак.

Администрация местного храма, тоже частично затопленного, согласилась на церемонию, поэтому пара позаимствовала большой алюминиевый горшок у другого святилища. Они сели в котел и отправились на свадьбу. Плыть по затопленным улицам им помогали гости мероприятия.

Позже жених Акаша сообщил СМИ, что в последнюю минуту они не нашли другого подходящего транспортного средства. «Это превратилось в свадьбу, о которой мы даже не мечтали», – добавила невеста Айшварджа.

Керала, Елена Васильева

Керала. Другие новости 19.10.21

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