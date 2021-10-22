Самарская область уйдет на выходные с 25 октября

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября включительно. Чиновник посоветовал жителям региона провести выходные в самоизоляции.

Решение принято в связи со сложной эпидобстановкой в регионе и загруженностью системы здравоохранения. Азаров отметил, что чувствует «ответственность за здоровье людей».

«Установить период нерабочих дней с 25 по 29 октября в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, установленному указом президента РФ. Приостановить с 25 октября по 7 ноября деятельность организаций на территории области независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также ИП», – говорится в постановлении Губернатора.

Власти определили перечень организаций, которые смогут продолжить работу в выходные дни. В их числе больницы и аптеки, общественный транспорт, общепит в режиме доставки и столовые при предприятиях, гостиницы, МФЦ, СМИ и экстренные службы.

«Хочу попросить вас максимально использовать эти дни для самоизоляции. Только сообща мы сможем разорвать цепочку распространения инфекции на территории нашего региона», – привела слова губернатора его пресс-служба.

Напомним, в Москве нерабочие дни также введены ранее установленного президентом РФ Владимиром Путиным срока: с 28 октября. В столице будет остановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением обеспечивающих функционирование инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла.

Самара, Наталья Рязанова

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