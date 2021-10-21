«Давайте немного отдохнем»: Собянин ввел жесткий локдаун в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице нерабочих дней досрочно – с 28 октября по 7 ноября включительно. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге. По его оценке, ситуация в столице продолжает развиваться по худшему сценарию. Как отметил Собянин, в ближайшие дни Москва «достигнет исторических пиков заболеваемости ковидом».

Согласно указу мэра, в период нерабочих дней в Москве будет остановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением обеспечивающих функционирование инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла. В столице закроются кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, ТРЦ, магазины, за исключением тех, кто специализируется на продаже продуктов питания и других товаров первой необходимости. Дистанционная торговля в нерабочие дни не ограничивается. Заведения общепита смогут обслуживать только на вынос и доставку.

Кроме того, в Москве будет приостановлено оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и в органах власти города, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Получить необходимые госуслуги можно будет в электронном виде.

Поликлиники и больницы продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. В полном объеме сохраняется и экстренная медицинская помощь.

С 30 октября по 7 ноября в школы и детсады уйдут на каникулы. В детских садах будет организована работа дежурных групп для малышей, которых не с кем оставить дома. Работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций будет приостановлена. Вузы и колледжи смогут проводить занятия «исключительно в дистанционном режиме», говорится в сообщении.

Что касается учреждений культуры, музеям и театрам разрешено продолжить работу, но их можно будет посещать только при использовании QR-кодов и защитных масок. Заполняемость помещений должна быть не более 50%.

В столице на период нерабочих дней вводится запрет на проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных мероприятий, за исключением тех, которые проводятся «по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве».

Также Собянин сообщил об ограничительных мерах, которые будут действовать по окончании нерабочих дней. Так, с 8 ноября для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка транспортных карт не коснется вакцинированных людей и граждан, перенесших ковид в течение последних 6 месяцев. Карты оещают разблокировать тем, кто получит первый компонент вакцины против Covid-19.

Театры и музеи продолжат работу «с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений», отмечается в сообщении.

Массовые мероприятия с присутствием более 500 человек можно будет посещать только при предъявлении QR-кодов и использовании масок. Такие же меры власти столицы рекомендуют принять организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек.

Мэр столицы сравнил введение нерабочих дней с «жаропонижающим средством» при простуде. «Само по себе оно не лечит, но дает организму передышку и позволяет собраться с силами», – заявил Собянин, отметив, что «нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида».

Градоначальник выразил надежду, что после локдауна столица «сможет вернуться к обычной жизни». А пока, по его словам, «давайте отдохнем немного» и тем самым поможем «сохранить жизни и здоровье многих людей».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о введение на территории страны нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября включительно с сохранением работникам заработной платы. При этом регионы при необходимости смогут вводить эту меру уже с 23 октября и продлять ее после 7 ноября.

Москва, Наталья Петрова

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