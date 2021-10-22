Половина россиян хотела бы работать в нерабочие оплачиваемые дни

Половина опрошенных россиян предпочли бы выйти на работу в период нерабочих оплачиваемых дней, объявленных властями России с 30 октября по 7 ноября для борьбы со всплеском заболеваемости Covid-19. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Согласно данным исследования, при наличии выбора, 49% респондентов готовы работать в нерабочие дни, даже если бы работодатель гарантировал сохранение зарплаты. Свою позицию часть опрошенных объясняют нежеланием устраивать себе аврал: «Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки».

«Моя работа не предполагает простоев», «Более половины моего дохода составляют премиальные»; «У меня «серая» зарплата, увы» – такие аргументы приводят другие участники опроса.

37% респондентов сделали ли бы выбор в пользу отдыха. «Я это воспринимаю как долгожданный отпуск», «Большинство клиентов будет отдыхать – работы не будет», – признаются россияне. Затруднились с ответом 14% опрошенных.

Примечательно, что среди граждан с ежемесячной зарплатой от 80 тыс. рублей желающих трудиться в нерабочие оплачиваемые дни больше, чем среди людей с более низким доходом – 55% против 50% среди тех, кто зарабатывает меньше 50 тыс. рублей в месяц.

Опрос также показал, что мужчины намного чаще женщин выбирают возможность работать в вынужденные выходные – 55% против 43%.

Исследование проводилось 20-21 октября в 390 населенных пунктах во всех федеральных округах России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее проведенный SuperJob опрос показал, что 60% работодателей не поддержали введение нерабочих дней в РФ. Одобрили инициативу лишь 17% работодателей. Респонденты обосновали свою позицию отсутствием гарантированных выплат от государства, которые позволили бы покрывать зарплату. В опросе участвовали 500 менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб российских компаний.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.10.21

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