Путин поручил ввести во всех регионах QR-коды и ускорить тестирование на Covid-19

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в сфере борьбы с коронавирусом по итогам совещания с членами правительства. В определенные учреждения теперь запретят входить непривитым, пожилые граждане отправятся на самоизоляцию, а в регионы со сложной обстановкой отправят МЧС и военных.

Перечень утвержденных поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить кратное увеличение объемов тестирования населения с целью раннего выявления носителей Covid-19, а также наращивание темпов вакцинации населения против коронавирусной инфекции», – говорится в документе.

Россиян с положительным тестов на Covid-19 и всех, кто с ними контактировал, поручено срочно изолировать от остального населения. Правительство также должно составить перечень организаций, куда впредь нельзя будет попасть без QR-кода или справки о медотводе вместе с отрицательным ПЦР-тестом не старше 72 часов. До 15 ноября главы регионов должны отчитаться о принятых мерах по введению QR-кодов.

Губернаторам поручено запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общепита в вечернее и ночное время. Всех непривитых россиян старше 60 лет планируется отправить на самоизоляцию или на месяц перевести на дистанционную работу. Указывается, что за это время они должны сделать прививку и сформировать иммунитет.

Владимир Путин поручил кабмину поддерживать регионы со сложной эпидситуацией, вплоть до направления туда «дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России» и ведомств.

Ранее Минздрав РФ назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях. В целом по стране число госпитализированных приближается к прошлогоднему осеннему пику в 1,3 млн человек и составляет 1,217 млн пациентов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.10.21

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