В Минпросвещения РФ рассказали, как школьники будут учиться после каникул

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство не собирается переводить школы на удаленный формат обучения после каникул.

«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение», – цитирует главу ведомства РИА «Новости». Кравцов напомнил, что согласно указу президента РФ с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни из-за роста заболеваемости Covid-19. «Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами», – сказал он.

Кравцов также отметил, что Минпросвещения не видит необходимости в изменении учебных планов школ в связи с тем, что срок каникул не увеличивается.

Из-за подъема числа случаев заражения коронавирусом практически все российские регионы ввели обязательную вакцинацию ряда категорий населения. Многие субъекты Федерации перешли или объявили о переходе на систему QR-кодов для посещения общественных мест. Коды подтверждают вакцинацию от ковида или тот факт, что человек переболел коронавирусной инфекцией.

Ряд регионов решили увеличить осенние каникулы, отправив детей отдыхать 25 октября или даже раньше.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.10.21

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