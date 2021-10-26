Опрос: обязательную вакцинацию поддерживают больше трети российских компаний

Больше трети российских компаний (39%) выступают за обязательную вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса HeadHunter. В то же время свыше половины соискателей не поддерживают эту меру.

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных работников компаний уже привились от ковида. 42% респондентов прошли вакцинацию по собственному желанию, а 12% по требованию работодателя, передает РИА «Новости». Среди безработных доля привитых составляет 39%.

Опрос показал, что 39% работодателей настаивают на обязательной вакцинации. «Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом (54%), бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%)», – указано в исследовании.

Большинство соискателей (58%) отрицательно относится к введению обязательной вакцинации. Среди невакцинированных соискателей только каждый шестой (15%) готов привиться ради сохранения работы или трудоустройства. Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей продаж – 25%.

Среди тех, кто сейчас ищет работу, чуть больше 20% признались, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали сертификат о вакцинации или о готовности поставить прививку от Covid-19. Таких больше среди представителей туризма – 48%.

Опрос проводился с 14 по 21 октября 2021 года среди 2214 российских соискателей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.10.21

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