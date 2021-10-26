Минобрнауки позволило вузам перейти на дистанционное обучение – приказ

Минобрнауки России разъяснило порядок работы со студентами во время нерабочих дней.

Согласно приказу ведомства, в это время вузы могут предусмотреть «обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий», говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в обращении к ректорам подчеркнул, что самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена.

«Вы должны понимать, есть ли у них доступ к соответствующим электронным ресурсам и курсам, есть ли в вашем университете электронные библиотеки, которыми они могут воспользоваться. Студент не должен быть брошен на это время. По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты», – заявил министр, отметив, что по ряду дисциплин студентам могут потребоваться индивидуальные консультации.

Москва, Наталья Петрова

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