В Хакасии введен комендантский час

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о введении комендантского часа в республике на период нерабочих дней с 28 октября до 7 ноября. Согласно решению губернатора, жителям региона запрещено покидать свои дома с 22:00 до 6:00, в крупных городах региона – Абакане, Черногорске и Саяногорске – будет приостановлена работа общественного транспорта.

Как следует из документа, водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесённом менее полугода назад заболевании.

В республиканских образовательных учреждениях (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы в этот же период.

Вместе с тем будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку.

Организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос.

Граждане старше 60 лет должны находиться на самоизоляции и не покидать места проживания, за исключением случаев, определённых постановлением № 102.

Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно, и за исключением случаев, указанных в постановлении.

Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удалённый график не менее 50 % сотрудников.

Медучреждения продолжат работать в плановом режиме. Без изменений будет оказываться плановая, экстренная и неотложная медицинская помощь. Продолжится вакцинация населения от гриппа и COVID-19.

«Это решение тяжёлое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет. Речь идёт о здоровье и жизни людей», – прокомментировал Коновалов введенные ограничения, добавив, что обратился в прокуратуру республики, в МВД, в Роспотребнадзор с рекомендациями согласованно принять все меры по контролю исполнения вновь введённых ограничений.

Абакан, Светлана Антонова

Абакан. Другие новости 26.10.21

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