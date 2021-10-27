Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в локдаун

В Москве на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов в Москве, торгующих преимущественно алкогольной продукцией. Это подтвердил пресс-секретарь столичного департамента торговли и услуг Тарас Белозеров.

Чиновник в комментарии «Известиям» пояснил, что торговля спиртными напитками в эти дни регулируется указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября 2021 года №62-УМ. Из этого документа следует, что в нерабочие дни должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%. Такие требования, по словам Белозерова, касаются небольших компаний, а крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти рамки.

Также работу должны приостановить объекты розничной торговли, реализующие алкоголь дистанционным способом, в том числе с доставкой.

Ранее сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на владельцев алкомаркетов сообщила, что те получили от префектур и районных управ Москвы уведомления о приостановке работы в период локдауна с 28 октября по 7 ноября. Власти ссылаются на выше упомянутый указ мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября 2021.

Предприниматели в комментариях изданию заявили о несогласии с этим, поскольку, согласно закону о торговле, алкоголь относится к продовольствию. По их словам, в предыдущий локдаун подобных требований к алкомаркетам власти не выдвигали. Для того чтобы не попасть под ограничения, владельцы алкомаркетов готовятся расширить ассортимент, включив в него другие товары, например, крупы и ряд ругих пользующихся спросом товаров.

Напомним, во время нерабочих дней в Москве не будут работать непродовольственные магазины, торговые центры, предприятия сферы услуг, спортзалы. Заведения общепита смогут работать только навынос. Посещать музеи и театры можно при предъявлении QR-кодов, эта мера продолжит действовать и после 7 ноября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.10.21

Волгоградец признал в бывшей подруге ведьму и поджег. / В администрацию Керчи пришли силовики. / Россия обновила антирекорд по смертям от Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»