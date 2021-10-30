Ушел из жизни легендарный диктор Игорь Кириллов

Известный советский диктор, телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет, сообщает Первый канал.

Свою карьеру на советском телевидении он начал с должности помощника режиссера. Через 2,5 месяца Кириллов успешно прошел конкурс дикторов на Центральной студии телевидения и в тот же день провел первый прямой эфир.

Больше 30 лет Кириллов вел программу «Время». Он также был бессменным ведущим военных Парадов Победы 9 мая на Красной Площади.

Именно Кириллов в октябре 1957 года сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961 года рассказал всей стране о полете Юрия Гагарина в космос.

Кириллов был самым узнаваемым голосом эпохи советского телевидения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.21

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