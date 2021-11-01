Жители России назвали самые дорогие города для жизни

Аналитики составили рейтинг самых дорогих мегаполисов России. Список ожидаемо возглавила Москва, следует из итогов опроса сервиса SuperJob. 64% опрошенных москвичей заявили, что считают свой город дорогим. В 2010 году эта доля была выше: тогда жизнь в Москве назвали дорогостоящей 87% респондентов.

Второе и третье места заняли Уфа и Казань. 60% опрошенным жителям Уфы жизнь в столице Башкирии кажется дорогой. Дорогим мегаполисом сочли Казань 58% горожан.

В топ-5 достаточно недешевых городов также вошли Краснодар (такого мнения придерживается 57% жителей) и Ростов-на-Дону (54%). Далее идут Волгоград (52%), Екатеринбург (50%), Санкт-Петербург и Красноярск – по 49%, Омск (47%) и Самара(46%).

Замыкают рейтинг Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж, Пермь (38%) и Челябинск (28%).

Говоря о самых дорогих товарах и услугах, жители большинства городов указывают на жилье. В это убеждены жители Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Красноярска, Самары и Перми.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг, которая больше всего бьет по карману, назвали в Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Челябинске.

Жители Омска, Новосибирска и Воронежа считают, что больше всего трат приходится на продукты питания.

В список самых дорогих вещей жители городов-миллионников также назвали различные медицинские и бытовые услуги, развлечения, проезд на общественном транспорте, бензин, одежду, обувь, бытовую технику. В Краснодаре в топ-5 наиболее высоких назывались цены в заведениях общепита.

Опрос проводился с 24 сентября по 26 октября в 16 городах-миллионниках среди 10 тыс. респондентов старше 18 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.11.21

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