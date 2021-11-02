Половина россиян не ждут улучшения жизни в ближайшие пять лет

Специалисты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) опросили россиян об их ожиданиях на ближайшие три-пять лет. Выяснилось, что половина граждан не ждут повышения уровня жизни в этот период.

В опросе прияли участие 1500 респондентов, проживающие в 104 населенных пунктах, в 53 субъектах России, передает «Интерфакс».

По данным исследования, каждый третий (34%) уверен, что уровень жизни в стране в течение ближайших трех-пяти лет не изменится. Каждый четвертый (25%) ждет улучшений, и ровно столько же сограждан полагают, что станет хуже.

Что касается жизни конкретных людей и их семей, то 39% уверены, что их уровень жизни изменится в лучшую сторону. Около трети россиян (30%) не ждут для себя каких-либо изменений в этом плане. Каждый девятый (11%) считает, что через три-пять лет будет жить хуже, чем сейчас.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.11.21

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