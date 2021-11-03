Собянин решил не продлевать нерабочие дни в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в столице продлеваться не будет, отметив, что ситуация с распространением Covid-19 стабилизировалась.

«В Москве… динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации пациентов в тяжелой форме. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», – сказал градоначальник журналистам.

По словам Собянина, столица возвращается к обычной жизни, но ранее принятые ограничительные меры продолжат действовать. В частности, отметил он, сохранятся требования о самоизоляции для пожилых москвичей и об удаленке для 30% штата компаний. Посещать музеи и театры с понедельника можно будет только при предъявлении QR-кодов.

Напомним, в Москве нерабочие дни объявлялись с 28 октября по 7 ноября.

О завершении «ковидных» каникул сегодня объявил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется… Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», – сообщил глава региона в телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.11.21

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