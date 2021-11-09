Минюст признал экстремистским советский пропагандистский фильм

Минюст России включил советский пропагандистский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов», снятый в 1970-е годы, в список экстремистских материалов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о запрете фильма было принято Сыктывкарским городским судом 5 июля этого года. Согласно результатам лингвистического исследования, лента содержит «отрицательную оценку группы лиц, выделенной по совокупности признаков: национальному и идеологическому – «сионисты», а также евреев как национальной группы в целом», говорится в тексте судебного вердикта. Им предписываются враждебные действия в отношении представителей других национальностей. В картине евреев также обвиняют в оказании финансовой помощи фашистской Германии в подготовке ко Второй мировой войне.

Фильм продолжительностью почти полтора часа был выпущен в 1973 году Центральной киностудией документальных фильмов в Москве. Антисионистская лента не выходила в широкий прокат, но ее цифровая копия есть в интернете.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.21

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