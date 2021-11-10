Жителям России пообещали мягкую и снежную «еврозиму»

Предстоящая зима в России будет мягкой и снежной. С таким прогнозом выступил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что ожидается погода, близкая к «еврозиме».

По словам метеоролога, прогнозы на эту зиму скорректированы в сторону более теплого сценария. Он отметил, что вопреки более ранним прогнозам, согласно которым зима ожидалась около климатической нормы, сейчас предполагается, что декабрь, январь, февраль будут в среднем на два градуса теплее нормы. При этом количество снега прогнозируется «в аккурат по многолетним значениям». Об этом Тишковец сообщил радио «Спутник».

Синоптик предположил, что в России будет «мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. «Вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», – пояснил он.

Тишковец также призвал не полагаться на «народные приметы» по поводу зимы. По его словам, 90% из них не работают, а 10% являются актуальными только для краткосрочных прогнозов – такова климатическая статистика.

Ранее, в октябре научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в большинстве регионов России предстоящей зимой ожидается температура воздуха около и выше нормы. Специалист при этом подчеркнул, что это вероятностный прогноз, который будет корректироваться. Температурный фон теплее обычного, по словам Вильфанда, ожидается в северных регионах, а в остальных – около нормы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.11.21

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