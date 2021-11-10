Больше трети россиян не доверяют полицейским

Индекс доверия к полицейским в России опустился на один пункт, только 57% относятся с доверием к сотрудникам МВД. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Не склонны доверять полицейским в своем регионе 35% респондентов. Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте, сотрудникам дежурной части, участковым уполномоченным полиции, инспекторам по делам совершеннолетних, а также работникам уголовного розыска.

Общий индекс доверия полиции в России в этом году составил 22 пункта, что на 1 пункт ниже, чем в прошлом году. При этом показатель сильно вырос по сравнению с 2012 годом, когда индекс был отрицательным (-26 п.).

Нормальной работу полицейских в своем регионе считают 42% россиян, сообщают социологи. Более трети респондентов (37%) хорошо оценивают деятельность полиции. 13% опрошенных считают, что правоохранители работают плохо.

Вместе с тем, в сознании граждан РФ за последние годы сильно изменился портрет типичного полицейского. В настоящее время россияне видят сотрудника полиции как опрятного, храброго, вежливого, сильного и крепкого, а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего человека.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.21

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