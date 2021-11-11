Читинцы пошли на штурм МФЦ ради QR-кодов

Жители Читы массово обратились в МФЦ после окончания нерабочих дней для получения QR-кодов. В некоторых пунктах МФЦ число посетителей превышало возможности сотрудников, передает ГТРК «Чита».

Читинцы шли в МФЦ подтверждать учетные записи или получать сертификаты о вакцинации в бумажном формате. При этом лишь немногие воспользовались возможностями банковских мобильных приложений, через которые тоже можно было подтвердить учетку на портале госуслуг.

«Сложная обстановка возникла 8 и 9 ноября, после того, как люди вышли с праздников и узнали, что входить в ТЦ и рестораны можно только с наличием QR-кода», – пояснила начальник отдела обеспечения деятельности зампреда правительства Забайкальского края Дарья Юринская.

Руководству МФЦ пришлось вызвать на работу дополнительных сотрудников, чтобы справиться с наплывом посетителей.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась в Тюмени, где с 8 ноября число обращений выросло в три раза. Сотрудникам приходится работать сменами по 12 часов, чтобы справиться с очередями. Большинство граждан приходят именно за подтверждением учетной записи на портале госуслуг.

Чита, Наталья Рязанова

Чита. Другие новости 11.11.21

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