С 8 ноября в МФЦ Тюмени ажиотаж: люди хотят подтвердить учетные записи на госуслугах

Количество обращений граждан в МФЦ Тюмени с 8 ноября выросло в 3 раза. Об этом рассказал директор ГАУ ТО «МФЦ» Тюмени Александр Нагибин. «Это связано со значительно увеличившимся количеством обращений за подтверждением учетной записи на портале госуслуг», – отметил он.

«В октябре в МФЦ Тюмени фиксировали от 400 до 600 обращений в день, 8 ноября обратились 1523 человека, а 9 ноября – 1791. Количество обращений по другим услугам МФЦ, не снижается», – говорит чиновник.

Сейчас сотрудникам Многофункциональных Центров приходится работать сменами по 12 часов, чтобы увеличить пропускную способность.

Напомним, с 8 ноября в Тюменской области действует обязательное требование по предъявлению QR-кодов при посещении ТРЦ. Вариант в бумажном исполнении, по словам федеральных властей, можно будет получить с 16 ноября. А пока сертификат о вакцинации либо справка о перенесенном заболевании размещается в приложении «Госуслуги».

Нагибин также напомнил, что подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно онлайн с помощью мобильных банковских приложений и для этого не обязательно идти в МФЦ.

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