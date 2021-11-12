Порядка 200 сибиряков без прививки оказались под угрозой отстранения от работы

Порядка 200 работников Комбината бытовых услуг в Бердске Новосибирской области отказались прививаться от коронавируса. Теперь им грозит отстранение от работы без сохранения зарплаты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Этот случай обсудили на заседании городского оперштаба. В целом по городу вакцинировались менее 70% работников транспорта, почти 60% в сфере образования и менее половины работников общепита. На заседании упомянули директора и некоторых учителей детской художественной школы «Весна», которые тоже отказались прививаться.

«Категорически против вакцинации порядка 200 работников Комбината бытовых услуг, отвечающих за обслуживание канализационной системы. Ради безопасности жителей города они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты до окончания пандемии либо до вакцинации», – сказал глава Бердска Евгений Шестернин.

Когда непривитых работников отстранят, в КБУ останется работать чуть больше трети сотрудников.

Как сообщал «Новый День», к августу каждая пятая компания в России отстранила от работы или уволила сотрудников, отказавшихся прививаться от Covid-19. А привитым работникам некоторые работодатели давали дополнительные отгулы или платили премии.

Бердск, Наталья Рязанова

Бердск. Другие новости 12.11.21

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